Вековой рубеж перешагнул 41 житель Северной Осетии

Владикавказ, , 14:10 — REGNUM В Северной Осетии проживает 41 человек, возраст которых превышает 100 лет. Большинство из них — женщины. Мужчин среди старожилов всего лишь восемь. Об этом сообщили ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда.

Самая взрослая среди долгожителей Северной Осетии — жительница Правобережного района, которая отметила 112-й день рождения. В республике также проживают 2292 человека, которым исполнилось 90 лет. Среди них 481 мужчина.

Тех, кто отметил 80-летний юбилей, в Северной Осетии 23 454 человека. Среди них также меньшинство мужчин — 6 717 человек.

Стоит отметить, что жительницей Земли, которая прожила самую длинную жизнь, также считается уроженка Осетии — Табалат Алиева. В работах академика Александра Богомольца, действительного члена Академии медицинских наук Ольги Лепешинской, профессора Ивана Саркизова-Серазини и других отмечалось, что она прожила 181 год.

Напомним, на 1 января 2018 года в Северной Осетии проживало 701 765 человек.

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