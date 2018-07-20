«Безнадежно устарела»: соцсети о критическом высказывании Земфиры

Москва, , 13:50 — REGNUM Критическое высказывание певицы Земфиры о творчестве и внешности своих молодых коллег Гречки и Монеточки вызвали широкое обсуждение в социальных сетях. Часть пользователей поддержали исполнительницу. Другие же ополчились против неё.

Некоторые поклонники певицы признались, что сильно разочаровались в ней. По их мнению, оценка кого-либо по внешности не вписывается в новую систему ценностей, а своим высказыванием Земфира доказала, что «безнадежно устарела».

«Такого масштаба разочарования я не смогу пережить без слез», — написала в своём Twitter фотомодель и блогер Елена Шейдлина.

«Фаны певицы не могли поверить, что эту неадекватную фигню пишет сама Земфира. Кому хочется видеть, как кумир твоего детства превращается в Юрия Лозу? Если публичный человек оценивает оппонента по внешности, он не вписывается в новую систему ценностей. Если вместо извинений он выпускает хамское «мне не за что извиняться», он безнадежно устарел. Когда артист начинает выступать в жанре «все в прошлом», он покойник. Земфира одним постом собрала все три диагноза. Бинго», — пишет Telegram-канал «Нет значит нет».

Впрочем, далеко не все разделяют такую точку зрения. По мнению авторов Telegram-канала «ИА «Стекломой», Земфира вправе говорить «что угодно о ком угодно». Они уточнили, что возмущения фанатов создают правильный настрой на творческую работу.

«Земфира может говорить что угодно о ком угодно. Костерить, издеваться, мазать грязью, ворчать и брюзжать. И Илья Лагутенко может. И Александр Васильев. И Андрей Лысиков. И никто из них от этого не станет Юрием Лозой. Странно этого не осознавать. А возмущенные вопли прищемивших хвост — это нормально, это приятный фон и правильный настрой на дальнейшую творческую работу».

Некоторые пользователи отметили, что внешность Земфиры тоже неоднократно критиковали, однако это не привлекало столько внимания. Поэтому высказывание исполнительницы — вполне закономерное и не должно вызывать такой негатив.

«Всю жизнь Земфиру судят по внешности. «Ой, она как мужик. Ой, а вы можете снять очки хоть раз в жизни. Ой, а почему она такая худая. У нее рак?» Земфира оценила внешность тех, с кем ее задолбали сравнивать. «Как можно судить чужую внешность и голос?» — пишет пользователь Twitter Королева зоны.

Пользователь Леди Абсурд напомнила, что Земфира всегда была прямолинейной и без застенчивости высказывала своё мнение:

«Земфира просто не малодушничает и никого из себя не строит. Считает девушку страшной — пишет «страшная». Чему удивляться? Они с Ренатой толстых людей уже столько лет критикуют!»

В то же время некоторые пользователи считают, что высказывание Земфиры о Гречке и Монеточке — фейк. По их мнению, исполнительница на самом деле даже не знает таких певиц.

«Это не Z сказала. Фейк сто пудов. Ей эти не нужны, как и мне. Я таких имён-то не знаю. А уж она-то и подавно. У неё со вкусом все в порядке», — считает Фидаиль У.

Напомним, 18 июля певица Монеточка в эфире YouTube-шоу «Вписка» заявила, что Гречка лучше, чем Земфира:

«Мне честно кажется, что Настя [Гречка] покруче будет. Для меня она трушнее. Земфира — очень сложный человек, закрытый, непонятный».

На следующий день в официальном сообществе Земфиры во «ВКонтакте» появилось сообщение с весьма резкими оценками творчества и внешности Гречки и Монеточки:

«Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая. Монеточка — отличные тексты! Нормально выглядит, в отличие от Гречки. Но голос — омерзительный. Вокальный тембр тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь. Пример — Жанна Агузарова. Удачи обеим».

Пользователи яростно отреагировали на высказывание певицы. После этого Земфира написала, что послушала песни своих коллег еще раз, но её мнение от этого не поменялось.

«Мне не за что извиняться. Одна — некрасивая. Вторая — многозначительная, но «пфф». Поболтаем через пару лет».

В ответ на это Гречка в Instagram Stories опубликовала видео, в котором поблагодарила Земфиру за её мнение и призналась, что очень любит творчество певицы и уважает её как человека. Монеточка пока никак не прокомментировала высказывание Земфиры.

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