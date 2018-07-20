В Рыбинске устанавливают лавочки с подсветкой и бесплатным интернетом

Ярославль, , 13:41 — REGNUM В Рыбинске на Волжской набережной в районе обелиска установили новый арт-объект. На интерактивной лавочке можно зарядить телефон, подключиться к Wi-Fi и самостоятельно выставить цветовой режим подсветки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Средства на интерактивную лавочку выделил инвестор — интернет-провайдер.

«Мы изучили зарубежный опыт, посмотрели, как подобные арт-объекты выглядят в Германии, Бельгии, Китае, и решили сделать чуть больше. Мы расширили функциональные возможности лавочки», — рассказал руководитель подрядной организации Сергей Смирнов.

Лавочка оснащена цветной подсветкой. Причем каждый желающий, подключившись, может управлять световым режимом, меняя цвета и эффекты. Объект сделан из пластика. Планируется, что еще несколько таких лавочек появится к Дню города Рыбинска.