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В Рыбинске устанавливают лавочки с подсветкой и бесплатным интернетом

Общество

Световыми эффектами можно управлять

В Рыбинске устанавливают лавочки с подсветкой и бесплатным интернетом
Иллюстрация: Скриншот видео группы «Подслушано в Рыбинске»
Интерактивная лавочка в Рыбинске

Ярославль, 20 июля 2018, 13:41 — REGNUM  В Рыбинске на Волжской набережной в районе обелиска установили новый арт-объект. На интерактивной лавочке можно зарядить телефон, подключиться к Wi-Fi и самостоятельно выставить цветовой режим подсветки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Средства на интерактивную лавочку выделил инвестор — интернет-провайдер.

«Мы изучили зарубежный опыт, посмотрели, как подобные арт-объекты выглядят в Германии, Бельгии, Китае, и решили сделать чуть больше. Мы расширили функциональные возможности лавочки», — рассказал руководитель подрядной организации Сергей Смирнов.

Лавочка оснащена цветной подсветкой. Причем каждый желающий, подключившись, может управлять световым режимом, меняя цвета и эффекты. Объект сделан из пластика. Планируется, что еще несколько таких лавочек появится к Дню города Рыбинска.

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Городское благоустройство
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