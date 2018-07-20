В США начали расследования крупных мошенничеств со сбором денег ветеранам

Вашингтон, , 13:41 — REGNUM Федеральная Торговая комиссия (ФТК) начала два расследования по факту мошенничеств со сбором денег в пользу американских ветеранов боевых действий, сообщает 20 июля CNN.

В первом случае организация «Help The Vets» («Помоги ветеранам») собрала с 2014 по 2017 годы 20 млн пожертвований для раненых и инвалидов войн в Ираке и Афганистане. Денег ветераны так и не увидели — 95% средств, пожертвованных группе, были направлены на административные расходы или выплачены основателю фонда — Нилу Полсону.

На деятельность Полсона в ФТК поступили жалобы от властей шести штатов. Уточняется, что Полсон перечислил реальным благотворительным ветеранским организациям 875 тыс. из собранных 20 млн (11 млн с 2014 по 2016 годы и 9 млн — в 2017 году). Власти штатов требуют назначить ему штраф в 1,75 млн.

Во втором случае организация вымогала у жителей США автомобили, лодки и возможность получить доступ к их жилью, чтобы сдать его в аренду. Все это делалось в пользу нескольких ветеранов, которых в реальности не существовало.

В этом преступлении обвиняется Трэвис Петерсон. Машины и другие ценности он, утверждает ФТК, впоследствии продавал.

Это только два самых крупных расследования. Всего в 50 американских штатах ведется более 100 исполнительных производств по факту мошенничеств при сборах средств.

Некоторые фигуранты дел не только собирали средства, но и якобы предоставляли ветеранам консультацию по трудоустройству или психологическую консультацию. Еще ряд организаций собирали посылки и деньги на посылки для военнослужащих, которые так и не были отправлены.

ФТК разместила на своем официальном сайте объявление с просьбой всем, кто знает о мошеннических действиях благотворительных организаций, немедленно сообщить об этом. Также тем, кто хочет пожертвовать средства, предлагается внимательно проверить счета организации и факт ее внесения в соответствующие федеральные рейтинги.