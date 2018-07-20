В Подмосковье хотят расширить реестр плохих поставщиков детского питания

Красногорск, , 13:38 — REGNUM В реестр недобросовестных поставщиков детского питания должны быть включены не только юридические, но и физические лица. Об этом заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов («Единая Россия»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента 20 июля. По словам парламентария, тема детского питания уже дважды поднималась в рамках круглых столов регионального парламента после случаев отравления подмосковных школьников некачественными продуктами.

«Важно, чтобы это был реестр не только юридических, но и физических лиц. Учредители компании, которая поставила некачественную продукцию, должны также попасть в этот реестр, чтобы другая созданная ими организация с другим названием или организационно-правовой формой не была допущена к детскому питанию», — подчеркнул Рожнов.

Напомним, до конца 2018 года в России должны принять закон о детском питании, согласно которому появляется обязательное чипирование продуктов. Также будет создан реестр недобросовестных поставщиков, а надзорные организации получат право проводить внеплановые проверки школьных столовых.

По словам Рожнова, специальная маркировка продукции имеет свои плюсы и минусы.

«Первый вопрос — не повлечёт ли это удорожание продукции. «Чипирование», как мне известно, стоит денег, но возможно QR-коды, либо штрих-коды, должны быть. Чтобы любой человек, и не только проверяющий, мог с помощью смартфона увидеть всю информацию о производителе, сроках изготовления того или иного продукта», — считает парламентарий.

Он также подчеркнул, что внеплановые проверки не должны проводиться часто.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области призвали изменить процедуру проведения аукционов при выборе поставщика для закупки продуктов для школьного питания.

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