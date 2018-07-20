Кадетские классы откроют в Северной Осетии

Владикавказ, , 13:06 — REGNUM Власти Северной Осетии планируют создать кадетские классы. В них будет сделан упор на военно-патриотическое воспитание молодежи. В настоящее время определяются школы, в которых будут открыты такие классы, сообщили ИА REGNUM 20 июля в пресс-службе главы и правительства РСО — Алании.

Решение о создании кадетских классов было принято на встрече руководителя региона Вячеслава Битарова с первым заместителем директора Федеральной службы войск Национальной гвардии России Сергеем Меликовым. Кроме образовательных предметов, будущие кадеты будут изучать дополнительные, связанные с военной подготовкой. Воспитательным процессом будут руководить преподаватели из числа офицеров.

Пилотный проект кадетского класса будет опробован на базе одной из школ. Поручение об этом уже отдал министерству образования Вячеслав Битаров.

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В Северной Осетии уже есть опыт создания кадетских классов. Как сообщало ИА REGNUM, 10 лет назад в Правобережном районе республики были открыты такие классы на базе средней общеобразовательной школы селения Цалык. Кадетами стали учащиеся 9−10 классов. Кроме обязательных образовательных предметов, они изучали военное дело, больше внимание уделялось физической подготовке и эстетическому воспитанию.