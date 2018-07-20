В Чечне откроют российско-турецкий лицей

Грозный, , 12:38 — REGNUM Новое учебное заведение может появиться в скором времени в столице Чечни — российско-турецкий лицей. Решение о его создании было принято во время визита в республику делегации из Турции во главе с Айше Тюркменоглу — советником президента этой страны Реджепа Эрдогана, сообщили ИА REGNUM 20 июля в пресс-службе главы и правительства региона.

Лицей будет открыт в одном из образовательных учреждений Грозного, после необходимого переформатирования его деятельности. Выпускники лицея смогут продолжать учебу в турецких вузах и колледжах, рассказал министр образования Чечни Исмаил Байханов.

В настоящее время в Турции уже обучаются чеченские студенты, однако есть возможность увеличить их численность. В ходе встречи с турецкой делегацией была достигнута договоренность о получении бесплатного образования молодежи из Чечни в турецких вузах.

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Как сообщало ИА REGNUM, о возможности открыть российско-турецкий лицей в Грозном говорилось еще в 2014 году во время визита делегации из Турции во главе с министром образования Салихом Челиком. Турецкая сторона изъявляла желание привлечь квалифицированный персонал и обеспечить необходимыми средствами обучения. Кроме того, в тот же год было отобрано около 120 молодых жителей Чечни для получения высшего образования в Турции.