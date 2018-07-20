В немецкоязычной среде вырос уровень антисемитизма — исследование

Берлин, , 12:46 — REGNUM Антисемитизм в сети и в реальной жизни вырос в последние годы до небывалого уровня, пишет австрийская газета Kurier 20 июля со ссылкой на исследование Берлинского технического университета.

В рамках исследования «Антисемитизм 2.0 и сетевая культура ненависти» ученые рассмотрели более 300 тыс. немецкоязычных, зачастую анонимных текстов, опубликованных с 2014 по 2018 годы. Также они сравнили их с содержанием 20 тыс. писем, адресованных посольству Израиля и Центральному совету евреев в период с 2012 по 2018 годы.

«Шаг за шагом произошла словесная радикализация, что глубоко нас беспокоит. Антисемитизм в сети — это не виртуальная, а реальная угроза», — говорит президент Центрального совета евреев Йозеф Шустер.

Исследователи отметили, что в текстах проявляются старые стереотипы: в 54% случаев евреи изображаются как нечто инородное и враждебное, как ростовщики. Также они отмечают рост ненависти к государству Израиль: все чаще говорится не о евреях или иудеях, а об израильтянах.

В связи с ростом антисемитских настроений Центральный совет евреев требует пересмотра закона об улучшении правоприменения в социальных сетях, который требует от таких платформ как Facebook удалять оскорбительный и противозаконный материал — в действительности закон действует неэффективно.