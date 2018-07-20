Громкое дело в Оренбуржье: происки конкурентов и удар по экономике?

Оренбург, , 13:53 — REGNUM В Оренбурге к арестованному по громкому делу Виктору Железнову не пустили уполномоченного по защите прав предпринимателей Оренбургской области Виктора Коршунова. Омбудсмен убеждён, что находящемуся под длительным арестом учредителю селекционно-гибридного центра «Вишневский» вменяют экономическую статью, ведь субсидия была получена на развитие комплекса, то есть бизнеса, но не тут-то было. Именно из-за классификации вменяемого преступления ограничен доступ к арестанту, который у общества вызывает сочувствие. Омбудсмен и сторона защиты указали на ряд странностей в ситуации вокруг Железнова.

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Супруга арестованного по резонансному уголовному делу учредителя селекционно-гибридного центра «Вишневский» Виктора Железнова обратилась за помощью к уполномоченному по защите прав предпринимателей Оренбуржья Виктору Коршунову. Омбудсмен намеревался прояснить ситуацию во время визита к Железнову. Однако сделать этого не смог. Как отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Виктор Коршунов, согласно классификации суда дело, которым занимается следствие, является не экономическим, а является элементом другого уголовного дела. Поэтому есть ограничение доступа.

«Сейчас я проверяю, насколько законны эти основания. Сделаны разные запросы. Мне придётся судиться и отстаивать своё право, но сроки могут затянуться. Ситуация какая-то непонятная», — сказал омбудсмен.

Он подчеркнул, что в рамках закона 159 статья УК РФ — экономическая.

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Дело одно, аресты — разные

Адвокат Виктора Железнова Анатолий Кузнецов из адвокатской конторы «Бородин и партнеры» считает:

«Нахождение Виктора Железнова в СИЗО на фоне того, что второго фигуранта по этому же делу отпустили из-под стражи под домашний арест, выглядит странным».

Он подчеркнул, что основой уголовного преследования Железнова является терминологическая неопределенность понятий «реконструкция» и «модернизация». В различных отраслевых источниках эти понятия также носят неконкретный характер. «Реконструкция — это частный случай модернизации. По сути, обвинение построено на факте изменения титульного листа государственной экспертизы, в котором слово «реконструкция» было изменено на слово «модернизация». При этом содержание документов, в которых изложены работы по модернизации, осталось неизменным. Уголовному преследованию подвергается предприниматель за якобы незаконное получение субсидий в рамках предпринимательской деятельности. Следовательно, в СИЗО он находиться не может, считает юрист.

«Уголовное преследование Железнова по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» осуществляется как за преступление, совершенное в соучастии с министром сельского хозяйства Оренбургской области. Однако судами уже установлена невозможность содержания обвиняемых под стражей. Причем фактически — как одного, так и второго. Необоснованность содержания под стражей Железнова более чем очевидна», — отметил Анатолий Кузнецов.

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Областной суд указал, что предварительное следствие по данному уголовному делу ведется на протяжении более девяти месяцев, за данный период произведен значительный объем следственных и иных процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Примечательно: Железнов обвиняется только в совершении одного из них, и оно не относится к преступлениям коррупционной направленности.

Ленинский районный суд указал, что предварительное расследование по уголовному делу ведется на протяжении 10 месяцев и за данный период произведен значительный объем следственных и иных процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенных преступлений: допрошены основные свидетели, изъяты письменные доказательства.

«Таким образом, судами установлено, что те цели, для которых избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, уже достигнуты. Все обстоятельства совершенных преступлений установлены, и в связи с этим дальнейшее содержание под стражей нецелесообразно. В решении суда прямо указано, что иные следственные действия можно выполнять без использования этой меры пресечения. К сожалению, такие выводы судов коснулись только одного из двух фигурантов уголовного дела, в связи с чем совершенно непонятно, почему Железнов до сих пор остается под стражей», — сказал Кузнецов.

К тому же главе областного минсельхоза вменяют мошенничество и взяточничество — все это с использованием служебного положения, а Железнову — только эпизод мошенничества, однако налицо гораздо более жесткое отношение к предпринимателю.

Сам арестант, по словам адвоката, в недоумении. Хотел принести пользу Родине, а благую цель обернули против него же. Вложение денег в руины, чтобы из них создать образцовую ферму, назвали мошенничеством, а его самого «вышвырнули» из рядов предпринимателей.

Примечательно, что сегодня, 20 июля, во второй половине дня прокурор обжалует постановление о домашнем аресте министра Маслова и будет настаивать на ужесточении меры пресечения — возвращении в СИЗО.

Пешка в чужой игре?

В соцсетях спустя почти год с момента возбуждения уголовного дела, где фигурирует СГЦ «Вишневский», вокруг субсидий и ареста учредителя новый информационный всплеск. Если вначале речь шла о возможной попытке рейдерского захвата, то пока свинокомплекс работает в штатном режиме и не теряет своего рейтинга. Однако не исключается вариант, когда из-за уголовного дела сильное хозяйство может уйти за бесценок, новый собственник не будет заинтересован в развитии столь затратной и проблемной отрасли, как животноводство.

По мнению местных экспертов, Железнов является пешкой в чьей-то игре на федеральном уровне. Арест Железнова, Маслова, слухи об обысках у губернатора и интересе силовиков к деятельности министра образования региона — всё это звенья одной цепи, которые могут быть элементами политтехнологии перед выборами (срок губернаторских полномочий Юрия Берга истекает в сентябре 2019 года) и могут быть происками конкурентов, которые метят на место губернатора Оренбуржья.

В случае такой ущербной политики область под угрозой соответствующего экономического эффекта. Созданное мощное животноводческое предприятие, одно из немногих образцовых в Приволжском федеральном округе, может прекратить своё существование. Регион может лишиться такого богатства, как маточное поголовье свиней, завезённых из Чехии. В случае забоя новый скот из Евросоюза уже не завезти, потому как действуют санкции.

Виктор Железнов всё больше вызывает сочувствие. Документацию на получение субсидий проверяют-перепроверяют чиновники областного ранга, но в изоляции почему-то учредитель свинофермы.

Напомним, учредителя СГЦ «Вишневский» Виктора Железнова обвиняют в хищении 90 млн рублей субсидий. Ранее руководство свинокомплекса обратилось к минсельхозу региона с просьбой создать комиссию, провести оценку развития СГЦ и в случае выявления нарушений заключить соглашение о возврате излишне потраченных денег в бюджет, если какие-либо нарушения будут выявлены.

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