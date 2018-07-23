От промысла к спасению: китообразные нуждаются в помощи

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 23 июля, отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Праздник учредили в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия ввела запрет на китовый промысел.

Однако он всё равно не смог уберечь китообразных от отлова. Например, Япония под угрозой санкций была вынуждена присоединиться к соглашению, но оставила себе лазейку в виде программы научного промысла. Японское правительство оправдывает её ценностью полученных научных данных. Тем не менее многие ученые научного комитета МКК ставят под сомнение такую программу. Эта критика не безосновательна. В 1994 году комиссия провела генетическое исследование китового мяса и жира, которые продавались на рынках Японии. Оказалось, что 10−25% образцов принадлежали различным видам усатых китов, промысел которых был запрещен комиссией.

Впрочем, это не единственная угроза для китообразных. Еще один существенный фактор исчезновения китов, дельфинов и других морских млекопитающих — их отлов для дельфинариев, океанариумов и цирков. Сейчас по всему миру в неволе содержится как минимум 19 видов китообразных. Чаще всего это афалины, которые занесены в Красную книгу РФ. Несмотря на то, что в России промысел черноморской афалины запрещён с 1966 года, ежегодно в Чёрном море отлавливают несколько голов для океанариумов и дельфинариев.

Так, в 2015 году на старой молочно-товарной ферме в Краснодарском крае обнаружили двух краснокнижных дельфинов. Млекопитающие находились в силосной яме бывшего коровника в крайне тяжелом состоянии. Выяснилось, что дельфинов отловили нелегально для дальнейшей продажи в дельфинарий. Активисты добились их срочной конфискации и перевезли в морской дельфинарий. Однако дельфины нуждались в особом медицинском уходе и условиях содержания, которые не мог предоставить ни один дельфинарий. Несмотря на все усилия, спасти животных не удалось.

Эта история стала отправной точкой для создания в акватории порта «Имеретинский» в Сочи первого Центра спасения дельфинов «Дельфа». Он будет помогать попавшим в беду диким китообразным, а также заниматься реабилитацией и выпуском на свободу дельфинов после их жизни в неволе. Кроме того, деятельность «Дельфы» будет направлена на развитие научных исследований, в частности на изучение поведения, акустики, генетики, медицины и других разделов. Это позволит не только помочь отдельным дельфинам, но и в целом улучшить экологическую ситуацию на Черноморском побережье РФ. Чтобы собрать деньги на строительство и содержание центра, авторы проекта запустили краудфандинговую кампанию на Planeta.ru. Центр требует серьёзных затрат — более 8,7 млн рублей. Сейчас его организаторам удалось собрать только 800 тыс. рублей.

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