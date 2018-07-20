Обязанность сообщать о дешевых лекарствах повысит ассортимент аптек — Огуль

Москва, , 10:04 — REGNUM Минздрав прорабатывает вопрос об обязанности провизоров информировать покупателей о наличии более дешевых аналогов лекарств — не исключено, что за выполнением будет следить Росздравнадзор в рамках контрольной закупки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля, об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Законопроект, обязывающий провизоров информировать покупателей о наличии более дешевого аналога лекарств, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия».

«Мне известно, что пока Минздрав прорабатывает вопрос об установлении данной нормы. Кстати, для того чтобы иметь возможность контролировать ее выполнение, Росздравнадзор должен получить право контрольной закупки», — сказал Огуль.

Он напомнил, что в начале года правительство РФ утвердило «дорожную карту» Федеральной антимонопольной службы «Развитие конкуренции в здравоохранении». Одно из предложений этого проекта — обязать аптеки предлагать покупателям самый дешевый аналог лекарства, которое ему необходимо.

«Уже существует норма, запрещающая фармацевту скрывать от покупателя информацию об аналогах необходимого лекарства. Но одно дело «не скрывать», ведь пациент может и не спросить, а другое дело — четкая обязанность рассказать. И вменить эту обязанность было бы верным шагом, на мой взгляд. Во-первых, это остановит «вымывание» из продажи недорогих лекарств. Во-вторых, поможет малообеспеченным пациентам, повысит ценовую и ассортиментную доступность лекарственных препаратов для населения», — заявил парламентарий.

Также депутат считает, что благодаря норме аптеки не будут отказываться от закупок недорогих лекарств, иначе они будут проигрывать в конкурентной борьбе соседним аптекам, предлагающим более дешевые лекарства.

Читайте ранее в этом сюжете: Провизоров могут обязать информировать о наличии дешевых аналогов лекарств