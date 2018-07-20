На Урале умерла первая жена Владимира Высоцкого

Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:59 — REGNUM В Нижнем Тагиле скончалась первая жена Владимира Высоцкого Иза Константиновна. Об этом говорится в сообщении на официальной странице Нижнетагильского драматического театра в соцсети Facebook.

Народной артистке Российской Федерации Изе Высоцкой был 81 год. По информации сотрудников театра, она умерла утром 20 июля.

«Прощайте, удивительная, блистательная Иза Константиновна!» — говорится на странице театра.

Иза Высоцкая была женой Владимира Высоцкого в 1960—1965 годах. В Нижнем Тагиле она жила с 1970 года и работала в городском драмтеатре. В 1980 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР, а в 2015-м она стала народной артисткой России.

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