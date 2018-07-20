Мэр Ярославля о просьбе стать байкером: «Если это необходимо, я согласен»

Ярославль, , 09:34 — REGNUM К мэру Ярославля Владимиру Слепцову обратились байкеры, которые просят главу города возглавить колонну мотоциклистов на мотопробеге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

20 июля состоится мотопробег по городам Золотого кольца. Его финальной точкой станет Ярославль. На Московском проспекте для байкеров откроют «зелёную волну». Следующие два дня Ярославль станет площадкой для проведения первого в мире семейного мотофестиваля Moto Family Days. 21 июля по знаковым улицам города и историческим местам пройдет мотопарад.

Уже сообщалось, что возглавит его мэр Ярославля, на сегодня, 20 июля, на традиционном пятничном общегородском совещании заместитель мэра Алексей Аксютенко, по всей видимости, еще раз решил пропиарить мотофестиваль.

«Мотофестиваль — очень серьезное событие, это один из единственных фестивалей, где будут байкеры с семьями, семейный мотофестиваль. Подобного рода фестиваль проходил в Белоруссии, там его лично поддерживал президент, ну и вообще такие мероприятия поддерживают, как правило, люди самого высокого уровня. Поэтому байкеры обратились к вам, Владимир Витальевич, чтобы вы приняли участие в мотопараде и возглавили колонну на мотоцикле», — сказал он.

Мэр Ярославля искренне поинтересовался:

«Это будет когда? Завтра? Ну у меня нет мотоцикла и формы байкерской нет… Я же не байкер».

На это Алексей Аксютенко сообщил, что байкеры все необходимое мэру предоставят, если он согласится.

«Если это необходимо… Вы проведите совещание, и если это пойдет на пользу и привлечет ярославцев, то я готов», — сказал он.

В этом году мотофестиваль Moto Family Days станет уже международным. Ожидается, что в столицу Золотого кольца приедут байкеры не только со всей страны, но и изСеверной и Южной Америки, стран СНГ и Европы.