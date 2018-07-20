СГК приступила к капремонту первого энергоблока новосибирской ТЭЦ-5

Новосибирск, , 09:25 — REGNUM На новосибирской ТЭЦ-5 начался капитальный ремонт первого энергоблока, который выработал 27 200 часов, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании.

Подготовительный этап капремонта стартовал 17 июля — энергетики вскрыли турбину, фиксируют дефекты и повреждения. Дефектация займет около 20 дней, затем специалисты приступят к ремонту и замене изношенных деталей.

«В первую очередь меняются уплотнения турбины, потому что за время эксплуатации появляются зазоры, способные вызывать протечки пара, что в итоге снижает коэффициент полезного действия оборудования, — рассказал начальник производственно-технического отдела ТЭЦ-5 Федор Ефремов.

Запустить первый энергоблок ТЭЦ-5 в работу планируется 1 октября.

В СГК уточнили, что по регламенту капитальный ремонт основного оборудования тепловой станции проводится, в среднем, раз в пять лет — по количеству наработанных часов. После ремонта проходят обязательные испытания, оцениваются результаты.

ТЭЦ-5 — одна из четырех тепловых станций СГК в Новосибирске и одна из крупнейших тепловых электростанций страны. Основная деятельность — производство электрической и тепловой энергии. Установленная электрическая мощность станции — 1200 МВт. Суммарная установленная тепловая мощность — 2730 Гкал/ч.

На ТЭЦ-5 установлены шесть энергоблоков, для обеспечения потребителей горячей водой задействованы три, остальные пока находятся в холодном резерве. При этом в компании утверждают, что ремонт первого энергоблока не скажется на снабжении потребителей горячей водой, а впоследствии и отоплением.

Стоимость капитального ремонта котла, турбины и генератора первого энергоблока новосибирской ТЭЦ-5 — 70 миллионов рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня генеральный директор СГК Михаил Кузнецов сообщил, что новосибирская ТЭЦ-5 готова к переходу с каменного на бурый уголь. По словам Кузнецова, количество выбросов станции при этом уменьшится. В СГК отметили, что готовы финансово помочь с приобретением современных измерительных приборов всем заинтересованным в проведении независимых экспертиз и замеров на станции.

Отметим, что Сибирская генерирующая компания работает на территории Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей, Хакасии и Тувы. Компания осуществляет производство тепло‑ и электроэнергии, занимается передачей и поставкой тепла и ГВС потребителям. На долю станций СГК приходится порядка 23−25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.

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