Бинокли для наблюдения за животными установили в Московском зоопарке

Москва, , 09:21 — REGNUM Посетители Московского зоопарка смогут наблюдать за жизнью животных через оптику двух специально установленных мощных биноклей. Об этом сообщает 20 июля пресс-служба мэрии Москвы.

Отмечается, что оптические приборы с 12-кратным увеличением были смонтированы на старой и новой территориях зоопарка.

«Теперь наши посетители смогут проникнуть в те уголки зоопарка, куда раньше не могли, а также рассмотреть интереснейшие детали из жизни наших обитателей», — подчеркнула генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По её словам, любители животных смогут «сосчитать полоски зебр Греви и пятна жирафа Липы», а также «понаблюдать за тем, как принимает солнечные ванны бегемотиха Ксюша».

Второй бинокль установлен возле экспозиции «Копытные Африки», добавили в зоопарке.

Как сообщало ИА REGNUM, посетители Московского зоопарка смогут наблюдать за моржами, тюленями и нерпами из специальной смотровой зоны нового павильона «Ластоногие».

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