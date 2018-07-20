Новосибирский минсельхоз решил перенастроить работу с фермерами

Новосибирск, , 08:58 — REGNUM Правительство Новосибирской области намерено перенастроить взаимодействие с фермерским сообществом. Такое решение власти области приняли, «учитывая высокую значимость развития фермерского движения». Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, говорилось во время рабочего совещания заместителя губернатора Новосибирской области Станислава Тишурова с представителями Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОН) 19 июля.

«Мы должны придать новый импульс фермерскому движению в регионе», — сказал вице-губернатор во время совещания, в котором участвовали председатель совета АККОН Алексей Сальников, ранее возглавлявшие совет Ассоциации Николай Губинский и Юрий Шелудяков, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства области Евгений Лещенко, заместитель министра Лариса Яркова.

По мнению Тишурова, АККОН может стать мощным инструментом в перенастройке методов и форм взаимодействия органов власти с фермерским сообществом, но для этого необходимо выйти на новый конструктивный уровень взаимодействия. На встрече стороны договорились в августе провести совет АККОНа в новом формате и активизировать совместную работу.

Отметим, в составе совета АККОН около 30 членов — крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.

Как отмечают в министерстве сельского хозяйства региона, в 2017 году Новосибирская области демонстрировала высокие показатели по зерну — сбор зерна составил почти 30% от валового сбора сельскохозяйственных культур, выращенных на территории региона. Фермеры и индивидуальные предприниматели собрали 820 тыс. тонн зерна, при урожайности 16,8 ц/га (средняя урожайность по области составила 17,7 ц/га).

Однако, рекордный урожай зерна прошлого года заставил новосибирских аграриев изрядно понервничать — они столкнулись с проблемой его сбыта, потому как цена на зерно упала, да и рынков сбыта оказалось мало. Хранить же такой масштабный урожай некоторым фермерам оказалось негде.

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Недавно временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников указал ещё на одну существующую в регионе проблему — неумение продавать свою же продукцию, хотя «под боком растущие рынки: Китай, Индия, Монголия».

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Тем временем, посевная 2018 года прошла неспокойно: холодный май не позволил аграриям вовремя выйти на поля. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации для устранения угрозы продовольственной безопасности.

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Сегодня фермерские хозяйства Новосибирской области приступили к заготовке кормов. В общей сложности на заготовку кормов, уход за посевами, подъём паров и другие работы из областного и федерального бюджетов новосибирским аграриям будет выделено 3,9 млрд рублей. Из этой суммы 2,3 млрд рублей уже доведены до получателей. Кроме того, федеральный центр пообещал возместить часть затрат на приобретение ГСМ. В совокупности из федерального и областного бюджетов новосибирские сельхозпроизводители получат более 200 млн рублей. Деньги должны поступить в августе.

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