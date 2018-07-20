Кто виноват? В сфере АПК Оренбуржья отмечен кадровый голод

Оренбург, , 08:58 — REGNUM В Оренбургской области отмечен дефицит кадров в сельскохозяйственной отрасли. В первом полугодии 2018 года в хозяйствах области было 343 вакансии специалистов. На это обратил особое внимание губернатор Юрий Берг на совещании по поводу уборки урожая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Напомним, что Оренбуржье считается аграрной областью, а Оренбурге функционирует аграрный университет, который входит в число крупных вузов региона. Для абитуриентов, поступающих по целевому набору, предусмотрены преимущества.

Губернатор, отметив кадровый голод в сфере агропромышленного комплекса, указал, что регион нуждается в 46 агрономах, 73 зоотехниках, 62 ветеринарах, 59 инженерах-механиках, 78 бухгалтерах и экономистах. Критике подверглась работа глав муниципальных образований. Только 16 районов из 35 направили молодёжь на целевое обучение по аграрному профилю — всего 137 заявок.

«Это свидетельствует об отсутствии работы ряда глав по решению кадрового вопроса в аграрном секторе», — резюмировал Юрий Берг и поручил решать этот вопрос главам районов совместно с руководством ОГАУ.