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Авария в русле реки возле Североуральска локализована

Общество

Начинается хлорирование водопроводной воды

Североуральск, Свердловская область, 20 июля 2018, 08:55 — REGNUM  В свердловском Североуральске рабочие локализовали провал в искусственном русле реки Калья возле водозабора. С помощью аварийного дюкера удалось прекратить поступление речной воды в водопровод, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве ЖКХ.

Впрочем, пока качество воды не отвечает необходимым требованиям. Специалисты завершают промывку сети водопровода и начинают обеззараживание воды. Работы ведут сотрудники коммунальной службы города, они согласованы с Роспотребнадзором.

Напомним, провал в русле произошёл днём 16 июля. В результате речная грязная вода попала в водозабор.

Сейчас воду можно использовать, но не для питья. Для питьевых нужд воду раздают бесплатно, также её можно купить в магазинах.

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Чрезвычайная ситуация с питьевой водой в Североуральске
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