В двух районах Якутии из-за лесных пожаров пропало солнце?

Якутск, , 09:03 — REGNUM Жители Якутии паникуют и просят руководство региона оперативно решить проблему горения лесов. С соответствующим открытым письмом на эту тему к врио главы региона Айсену Николаеву и врио премьер-министра республики Владимиру Солодову обратился руководитель регионального отделения партии «Народ против коррупции» Афанасий Максимов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Он считает необходимым возобновить авиамониторинг лесов, аргументируя это тем, что пожары наносят непоправимый вред здоровью населения Якутии, а также ущерб экономике и экологии региона.

Тем временем жители республики жалуются в региональные СМИ на то, что у них пропало солнце. Фотографии с приглушённым светом, отсутствием солнца и серым равномерно тёмным небом информагенству «Якутия 24» прислали из Жиганского и Эвено-Бытантайского районов. Внезапную темноту, возникшую днём и продолжающуюся уже несколько часов, могут объяснить только смогом от лесных пожаров, густой дым которых заслонил солнце.

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Пожары сильно вередят здоровью людей, уверен Афанасий Максимов, поясняя, что причина разрастания лесных пожаров — нехватка финансирования на их тушение. Возбужденное уголовного дела по фактам недостаточных усилий по ликвидации и локализации возгораний в лесах, о котором заявил Следственный комитет республики, по мнению политика, больше похоже на поиск крайних.

«Это беспредел. За прошлый год Авиалесоохране бюджет задолжал 400 млн рублей, практически обанкротив предприятие, и их же делают крайними?» — возмущён политик.

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Он констатировал, что ситуация с лесными пожарами в Якутии повторяется из года в год, и следующее лето не за горами.

«Прошу возродить авиапатрулирование лесов, доказавшее свою эффективность в советские времена, и наладить своевременное, достаточное финансирование мероприятий по профилактике и тушению лесных пожаров на ранних стадиях возгорания. Предупредить всегда легче, чем тушить», — напомнил Айсену Николаеву и Владимиру Солодову Афанасий Максимов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет Якутии пришёл к выводу, что причинами распространения огня лесных пожаров в Намском и Горном районах Якутии стало недостаточное привлечения сил и средств для их локализации и ликвидации со стороны должностных лиц республиканских бюджетных учреждений «Авиалесооохрана», «Якутлесресурс», лесничеств этих муниципалитетов и органов местного самоуправления. Возбуждено два уголовных дела.

Напомним, по данным на утро 19 июля, в Якутии было охвачено огнём 961 тыс. га лесов, из них пожары на территории 938 тыс. га не тушат в связи с их труднодоступностью и отдалённостью от населённых пунктов.