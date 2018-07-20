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Глава Ассоциации Aides France призвала увеличить расходы на борьбу с ВИЧ

Общество

«В мире 36 миллионов человек живут с ВИЧ и 22 миллиона имеют лечение»

Глава Ассоциации Aides France призвала увеличить расходы на борьбу с ВИЧ
Sham Hardy
Символ борьбы с ВИЧ-инфекцией

Париж, 20 июля 2018, 09:22 — REGNUM  Накануне открытия международной конференции по СПИДу Орелен Бокамп, глава Ассоциации Aides France, заявила, что, даже если исследования пройдут, финансирование необходимо увеличить. Об этом сообщает Europe1.

Основанная в 1984 году, Aides France является первой ассоциацией по борьбе со СПИДом и гепатитом во Франции и Европе.

Несмотря на то, что в докладе ЮНЭЙДС (объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИД), опубликованном в среду, 18 июля, говорится о том, что три из пяти носителей СПИДа теперь имеют доступ к лечению, цель не достигнута, финансирование исследований должно увеличиваться.

«В мире 36 миллионов человек живут с ВИЧ и 22 миллиона имеют лечение. Это хороший результат», — приветствует глава Aides France.

«Однако проблема в том, что наша цель на 2020 год — охватить лечением 30 миллионов человек. Нам необходимо ускорить финансирование в течение двух лет, чтобы предоставить лечение еще 8 миллионам», — добавила она.

В мае 2017 года Елисейский дворец объявил, что Франция проведет конференцию Глобального фонда для борьбы со СПИДом в 2019 году.

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ВИЧ-инфекция и СПИД
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