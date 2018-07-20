Ошибка советских времен: пермячки получат компенсацию за подмену младенцев

Пермь, , 08:30 — REGNUM В Перми суд частично удовлетворил иски трёх женщин по делу, получившему большой резонанс, — о подмене младенцев в роддоме посёлка Пожва в 1978 году. Общая сумма исков составила более 30 млн рублей, но суд взыскал в пользу каждой женщины по 1 млн рублей, сообщают СМИ.

История уходит корнями в 1978 год, когда в пожвинской больнице двум молодым мамам поменяли новорождённых девочек. Во время программы на центральном телевидении выросшие дети прошли тест ДНК. Результат подтвердил факт подмены младенцев. Весной 2018 года в суд последовало три иска.

Первыми подали иск одна из матерей и её дочь Вероника. Они заявили суммы компенсации в 12 млн рублей и 10 млн рублей соответственно. Затем заявление подала и вторая пострадавшая мать — сумма иска составила 10 млн рублей. Деньги будут взысканы за счёт бюджета РФ.

Еще один иск дочь одной из женщин намерена подать, когда решение суда вступит в законную силу. Пока же у ответчиков есть время для апелляции. Добавим, истцы предъявляли претензии к минздраву и правительству Прикамья, региональному казначейству, Пожвинской участковой больнице и минфину РФ.