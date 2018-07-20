В Турции за связи с ИГИЛ* задержана дочь экс-главы УФМС Чечни

Стамбул, Турция, , 08:17 — REGNUM Во время антитеррористического рейда в Стамбуле полиция задержала пятерых человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Среди задержанных оказалась дочь экс-главы УФМС Чечни Асу Дудуркаева Седу, сообщает турецкая газета Vatan.

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Уточняется, что Дудуркаева также была женой гражданина Грузии чеченского происхождения Таркана Батирашвили, известного как Абу Умар Шишани — одного из командиров «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Добавим, что о смерти Абу Умара Шишани на протяжении нескольких лет сообщалось как минимум пять раз. Однако в июле 2016 года террористическая группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердила гибель одного из своих главарей, этнического чеченца, выходца из Грузии Тархана Батирашвили, известного также как Абу Умар Шишани. Согласно сообщениям, он был убит в бою в иракском городе Ширкат, к югу от Мосула. Он участвовал в боевых действиях против иракских войск.

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что родная дочь тогда ещё занимавшего пост главы УФМС РФ по Чеченской Республике Асу Дударкаева находится в рядах ваххабитов и бандитов, в ноябре 2013 года заявлял глава республики Рамзан Кадыров. В подобной ситуации, по словам Кадырова, Дудукаев не имел «морального права продолжать работать в своей должности и должен оставить занимаемый пост».

"Мы предлагали ему помощь в возвращении дочери, но он заявлял, что этот вопрос решит. А дочь до сих пор среди бандитов», — подчёркивал тогда глава субъекта РФ.

Тогда же Асу Дудукаеву было предложено написать на имя вышестоящего начальства рапорт об увольнении, что он и сделал.