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На побережье Пхукета замечены крокодилы

Общество

Отдыхающим на пляжах туристам стоит быть осторожнее

Пхукет, Таиланд, 20 июля 2018, 08:19 — REGNUM  Жители тайской провинции Пхукет предупреждают об опасности: на побережье обнаружены крокодилы, передает немецкий телеканал N-TV 20 июля.

Местные жители предоставили доказательство в виде фотографии, на которой запечатлен трехметровый крокодил, двигавшийся в сторону пляжей Я-Нуи и Най-Нарн. Эти пляжи популярны у иностранных туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, этим летом в водах Испании была обнаружена белая акула — самый опасный для человека морской хищник. Долгое время считалось, что белые акулы больше не обитают в Средиземном море.

Читайте ранее в этом сюжете: В США закрыли два пляжа из-за нападения акул

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