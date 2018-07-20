Дело сотрудника главы Франции: «Почему полиция позволила ему это сделать?»

Париж, , 08:17 — REGNUM Дело Алаксандра Беналля, одного из сотрудников президента Франции Эммануэля Макрона, избившего манифестанта на демонстрации 1 мая, получило широкое обсуждение, сообщает Europe1.

«Почему полиция позволила ему это сделать?», — вопрос, сформулированный депутатом партии «Неподчинившаяся Франция» Эриком Кокрелем.

По его словам, заместитель начальника штаба Эммануэля Макрона, который должен присутствовать на операциях в качестве «наблюдателя», нападает на протестующего.

Александр Беналль был отстранён от своих обязанностей сроком на две недели, но продолжает работать на президента. Прежде всего, его дело не было передано в прокуратуру Парижа для дальнейшего судебного разбирательства.

Дело Беналля единодушно оспаривается оппозицией.

«Этот факт подрывает само функционирование нашей Республики», — возмущенно заявил депутат Эрик Чиотти от партии «Республиканцы».

"Можно было бы воспользоваться статьей 40 Уголовно-процессуального кодекса. Почему президент, который знал об этих преступных действиях, ничего не сделал?» — добавил он.

Статья 40 Уголовного кодекса подразумевает незамедлительно уведомлять прокурора о всех правонарушения.