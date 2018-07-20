В Перми отреставрируют 10-метровый памятник Ленину

Пермь, , 07:41 — REGNUM В Перми приступили к реставрации памятника Ленину, расположенного в Театральном сквере. Работы планируют завершить к 1 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

В рамках реставрационных работ запланированы очистка и полировка поверхности скульптуры и постамента, покрытие металлических поверхностей лаком, замена бронзовых деталей (буквы, декоративные элементы), а также ремонт ступеней, постамента и площадки вокруг него.

Стоит отметить, что информация об аукционе была опубликована на портале zakupki.gov.ru в конце февраля. Документация касалась двух лотов — реставрации памятника В. И. Ленину и бюста Г. К. Орджоникидзе в Мотовилихинском районе. Однако никто не изъявил желания участвовать в конкурсе по второму лоту. В конце марта его признали несостоявшимся. В аукционе по ремонту памятника Ленину поступила одна заявка. С этим участником и заключен договор на сумму почти 1 млн рублей.

Добавим, памятник В. И. Ленину в Театральном сквере Перми является памятником федерального значения. Он открыт 4 октября 1954 года на месте, где в 1917 году проходил первый губернский съезд рабочих и солдатских депутатов. Высота фигуры Ленина составляет 5 метров, такова же высота постамента. Примечательно, что ранее на этом месте находилась часовня им. Святого Николая Чудотворца в память Отечественной войны 1812 года.