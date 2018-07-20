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Карикатура Charlie Hebdo на сборную Франции из обезьян оказалась фейком

Общество

К этому изображению еженедельник не имеет никакого отношения

Париж, 20 июля 2018, 07:38 — REGNUM  Изображение футболистов национальной сборной Франции, которая стала чемпионом мира по футболу 2018 года, в виде обезьян — это не дело рук Charlie Hebdo. Известный французский сатирический еженедельник не имеет к этой карикатуре, которая была распространена в интернете как обложка издания, никакого отношения.

https://twitter.com/TweetingChop/status/1019505659145007104

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Настоящая обложка выглядит иначе. Ей опубликовал в своём Twitter-аккаунте представитель издательства Мишель Роуз. На ней сборная состоит из 11 «президентов страны Эммануэлей Макронов».

https://twitter.com/MichelReuters/status/1019939938224234496

Как сообщало ИА REGNUM, сборная Франции на чемпионате мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля, в финале мирового первенства на стадионе «Лужники» в Москве выиграла у сборной Хорватии со счётом 4:2. В Париже болельщики ликовали и устроили на Елисейских полях грандиозный парад в честь своих футбольных героев. Футболистов приветствовали тысячи фанатов, одновременно группа из девяти самолётов окрасила небо в синий, белый и красный цвета национального флага.

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Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
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