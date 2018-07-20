Статусные мероприятия укрепили репутацию Свердловской области

Екатеринбург, , 07:00 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил всех, кто был задействован при организации мероприятий российского и международного уровня, прошедших в регионе — матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM, Международной промышленной выставке ИННОПРОМ и Пятого Российско-Китайского ЭКСПО, а также Царских дней.

«По насыщенности событиями, визитам высоких гостей, количеству иностранных и деловых делегаций, болельщиков и паломников, по тому вниманию, которое было приковано к Екатеринбургу и Свердловской области в течение последнего месяца — это был, безусловно, рекордный период. Сегодня я хочу поблагодарить всех, кто занимался организацией и подготовкой мероприятий, приемом гостей, транспортом и питанием, организацией безопасности и информационным сопровождением», — сказал губернатор 19 июля, открывая заседание правительства Свердловской области.

По его словам, проведение на высоком организационном уровне всех этих мероприятий позволило не только укрепить репутацию Свердловской области, но и показать всему миру новый облик, новые возможности и новое лицо нашего региона.

Евгений Куйвашев привёл в пример несколько цифр, иллюстрирующих масштаб событий, прошедших на Урале. Так, во время проведения групповых матчей ЧМ-2018 наш регион посетили почти 70 тысяч иностранных болельщиков. В ИННОПРОМе приняли участие представители 107 стран, выставку посетили более 50 тысяч человек. Было подписано более сотни соглашений. Более ста тысяч человек стали участниками Царских дней — дней памяти семьи последнего российского императора Николая II, для проведения которых в Свердловскую область прибыл с визитом Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.