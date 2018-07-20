СКР подключился к выяснению причин аварии в Североуральске

Североуральск, Свердловская область, , 06:45 — REGNUM В свердловском Североуральске СКР начал проверку по факту аварии в русле реки Калья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи намерены оценить, можно ли было предотвратить эту аварию и какие меры принимались для этого ответственными лицами. Также проверят, в какой мере чиновниками были минимизированы негативные последствия произошедшей аварии.

Напомним, 16 июля в русле реки Калья произошёл провал. Грязные воды хлынули в водопровод. В итоге качество воды резко ухудшилось. Санврачи не советуют её пить.

В город срочно были организованы поставки питьевой воды. Её начали раздавать населению. Также воду можно купить в магазинах, правда, по завышенным ценам.

Тем временем идут работы по ликвидации аварии. Закончить их планируют к вечеру 20 июля.

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