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В Екатеринбурге появились две новые улицы

Общество

Им уже присвоены названия

Екатеринбург, 20 июля 2018, 06:32 — REGNUM  В Екатеринбурге присвоены названия двум новым улицам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горадминистрации.

Одна из улиц названа Дуговой. Она находится в Чкаловском районе города. Ещё одна, расположенная в Верх-Исетском районе, получила название Просёлочная.

Напомним, ранее названия были присвоены нескольким улицам нового жилого района Академический. Две из них названы в честь советских академиков, а ещё одна получила имя врача семьи последнего российского императора Николая Романова.

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