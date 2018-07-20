В Екатеринбурге появились две новые улицы

Екатеринбург, , 06:32 — REGNUM В Екатеринбурге присвоены названия двум новым улицам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горадминистрации.

Одна из улиц названа Дуговой. Она находится в Чкаловском районе города. Ещё одна, расположенная в Верх-Исетском районе, получила название Просёлочная.

Напомним, ранее названия были присвоены нескольким улицам нового жилого района Академический. Две из них названы в честь советских академиков, а ещё одна получила имя врача семьи последнего российского императора Николая Романова.