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В Ростове демонтировали скульптуры коней с проспекта Шолохова

Общество

Скульптуры коней у старого аэропорта, которые простояла 20 лет, рабочие демонтировали и увезли. Люди забеспокоились и стали уточнять, по какой причине

Ростов-на-Дону, 20 июля 2018, 05:50 — REGNUM  Жители Ростова-на-Дону обеспокоены тем, что скульптуры коней, расположенные около старого аэропорта, демонтировали, говорится на портале «Деловое сообщество».

Никаких официальных заявлений по поводу этого памятника культуры сделано не было, из неподтверждённых источников узнали, что скульптуры повезли на реставрацию, и примерно через три недели их вернут.

Инициатором появления композиции из коней ещё в советское время стал первый секретарь Ростовского горкома КПСС Борис Головец.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Ростова-на-Дону отложили на полгода вопрос строительства метро.

Читайте ранее в этом сюжете: Строительство ростовского метро «повисло в воздухе»

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