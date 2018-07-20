В Ростове демонтировали скульптуры коней с проспекта Шолохова

Ростов-на-Дону, , 05:50 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону обеспокоены тем, что скульптуры коней, расположенные около старого аэропорта, демонтировали, говорится на портале «Деловое сообщество».

Никаких официальных заявлений по поводу этого памятника культуры сделано не было, из неподтверждённых источников узнали, что скульптуры повезли на реставрацию, и примерно через три недели их вернут.

Инициатором появления композиции из коней ещё в советское время стал первый секретарь Ростовского горкома КПСС Борис Головец.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Ростова-на-Дону отложили на полгода вопрос строительства метро.

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