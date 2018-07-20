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Российский омбудсмен попросит Вашингтон освободить Бутину

Общество

Невинный человек должен быть свободен

Москва, 20 июля 2018, 03:59 — REGNUM  Обращение в американский минюст с просьбой освободить российскую гражданку Марию Бутину отправит уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, 20 июля пишет газета «Известия».

Комментируя дело по обвинению Бутиной американскими властями, Москалькова заявила:

«Я обязательно напишу обращения в международные органы и министерство юстиции США с просьбой разобраться и освободить ее как невиновного человека».

По словам омбудсмена, важны не формальности, а забота о попавшем в беду соотечественнике. В этой связи она напомнила о ситуации с российским летчиком Константином Ярошенко, которого пока не удается вызволить из американской тюрьмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бутину арестовали 17 июля по обвинению в противоправной деятельности против США: якобы она является участницей заговора, осуществляемого в интересах Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские дипломаты получили доступ к Марии Бутиной, арестованной в США

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Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
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