«Верните на место!» В Челябинске не досчитались портрета Ленина

Челябинск, , 03:39 — REGNUM Пропажа портрета Владимира Ленина с клумбы в Челябинске возмутило горожан, передает «Телефакт».

Портрет пропал с одной из клумб в Металлургическом районе города. В соцсетях появились возмущенные комментарии, среди которых такой:

«Кто забрал портрет Ленина, верните на место!»

Районная администрация никак не прокомментировала инцидент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мэрии Нижнего Тагила (Свердловская область) ищут место для размещения парковых скульптур советского периода — бюстов Ленина и Иосифа Сталина.

Читайте подробнее: На Урале установят бюсты Ленина и Сталина

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске начали ремонт главного памятника Ленину