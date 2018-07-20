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«Верните на место!» В Челябинске не досчитались портрета Ленина

Общество

Кто забрал портрет Ленина?

Челябинск, 20 июля 2018, 03:39 — REGNUM  Пропажа портрета Владимира Ленина с клумбы в Челябинске возмутило горожан, передает «Телефакт».

Портрет пропал с одной из клумб в Металлургическом районе города. В соцсетях появились возмущенные комментарии, среди которых такой:

«Кто забрал портрет Ленина, верните на место!»

Районная администрация никак не прокомментировала инцидент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мэрии Нижнего Тагила (Свердловская область) ищут место для размещения парковых скульптур советского периода — бюстов Ленина и Иосифа Сталина.

Читайте подробнее: На Урале установят бюсты Ленина и Сталина

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске начали ремонт главного памятника Ленину

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Судьба советских памятников
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