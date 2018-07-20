«Верните на место!» В Челябинске не досчитались портрета Ленина

Челябинск, 20 июля 2018, 03:39 — REGNUM Пропажа портрета Владимира Ленина с клумбы в Челябинске возмутило горожан, передает «Телефакт».
Портрет пропал с одной из клумб в Металлургическом районе города. В соцсетях появились возмущенные комментарии, среди которых такой:
«Кто забрал портрет Ленина, верните на место!»
Районная администрация никак не прокомментировала инцидент.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мэрии Нижнего Тагила (Свердловская область) ищут место для размещения парковых скульптур советского периода — бюстов Ленина и Иосифа Сталина.
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