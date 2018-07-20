Суд определил меру пресечения участникам нападения на цыган под Львовом

Львов, Украина, 20 июля 2018, 00:00 — REGNUM Суд отклонил просьбу одного из предполагаемых участников нападения отпустить его под домашний арест, сообщил 19 июля телеканал «Громадське».
"По итогам судебного заседания шестеро фигурантов дела остаются под стражей, а двум изменили меру пресечения на домашний арест», — сообщила пресс-секретарь прокуратуры Львовской области Юлия Шевченко.
Напомним, в ночь на 24 июня группа учеников львовских школ устроила резню в цыганском таборе под Львовом. От рук экстремистов погиб 24-летний мужчина Давид Попп, еще три человека получили ранения.
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