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Суд определил меру пресечения участникам нападения на цыган под Львовом

Общество

Ранее суд отпустил одного из подозреваемых под домашний арест

Суд определил меру пресечения участникам нападения на цыган под Львовом
Цитата из х/ф «Табор уходит в небо». реж. Эмиль Лотяну. 1976. СССР
Цыганский табор

Львов, Украина, 20 июля 2018, 00:00 — REGNUM  Суд отклонил просьбу одного из предполагаемых участников нападения отпустить его под домашний арест, сообщил 19 июля телеканал «Громадське».

"По итогам судебного заседания шестеро фигурантов дела остаются под стражей, а двум изменили меру пресечения на домашний арест», — сообщила пресс-секретарь прокуратуры Львовской области Юлия Шевченко.

Напомним, в ночь на 24 июня группа учеников львовских школ устроила резню в цыганском таборе под Львовом. От рук экстремистов погиб 24-летний мужчина Давид Попп, еще три человека получили ранения.

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