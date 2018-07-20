Суд определил меру пресечения участникам нападения на цыган под Львовом

Цитата из х/ф «Табор уходит в небо». реж. Эмиль Лотяну. 1976. СССР

Львов, Украина, , 00:00 — REGNUM Суд отклонил просьбу одного из предполагаемых участников нападения отпустить его под домашний арест, сообщил 19 июля телеканал «Громадське».

"По итогам судебного заседания шестеро фигурантов дела остаются под стражей, а двум изменили меру пресечения на домашний арест», — сообщила пресс-секретарь прокуратуры Львовской области Юлия Шевченко.

Напомним, в ночь на 24 июня группа учеников львовских школ устроила резню в цыганском таборе под Львовом. От рук экстремистов погиб 24-летний мужчина Давид Попп, еще три человека получили ранения.

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