ЧМ-2018: Что удалось заработать столице на мундиале?

Илья Иванов, , 16:41 — REGNUM

Чемпионат мира по футболу показал, что Москва способна принять соревнование самого высокого уровня. Хорошая организация спортивных мероприятий и транспортного сообщения оставили наилучшие впечатления у иностранных болельщиков, которые теперь воспринимают российскую столицу как современный европейский мегаполис. По данным руководителя департамента спорта и туризма города Москвы Николая Гуляева, за время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России Москву посетило более 3 млн туристов. В пятёрку стран — лидеров по числу туристов, приехавших в Москву на период мундиаля, вошли Китай, США, Германия, Голландия и Франция, а самыми популярными площадками у иностранных гостей стали Никольская улица, а также парк Горького, «Зарядье» и Воробьёвы горы.

Показательно, что во время ЧМ-2018 пассажиропоток московского метро вырос на 300 тыс. человек в сутки (среднесуточно в 2015 году, например, было 2384,5 тыс. человек). При этом столица стала первым в мире городом, запустившим прямые трансляции матчей в метрополитене. Так, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов отчитался о том, что более 20 млн пассажиров за этот период времени посмотрели свыше 60 матчей в режиме онлайн.

К проведению чемпионата не только Москва, но и вся Россия готовилась долго и вложила значительные капиталовложения. Многие до сих пор задаются вопросом, насколько эти инвестиции оказались оправданы и каков реальный экономический эффект от чемпионата?

По официальным данным, доход от проведения мундиаля составил 850 млрд рублей — около 1% от всего российского ВВП, — при расходах на проведение около 683 млрд рублей (пока что самый дорогой чемпионат мира в истории). Чемпионат покрыл не только инфраструктурные затраты, но и принёс определённую прибыль. В Москве доход от чемпионата составил 19 млрд рублей, из которых 13 млрд поступили в столичный бюджет, сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Например, реконструкция стадиона «Лужники» обошлась всего в 25 млрд рублей (мэр отметил весьма низкую стоимость для объекта такого класса), и тем самым половина его стоимости уже окупилась за счёт туристов.

Учитывая, что большинство затрат на чемпионат представляло собой вложения в объекты долгосрочного пользования — стадионы, аэропорты, новые дороги и транспортные узлы, — которые обычно не предполагают немедленного возврата инвестиций, пожалуй, можно действительно говорить об успехе российских властей в проведении мероприятия, а построенная к чемпионату мира инфраструктура продолжит вносить вклад в экономический рост страны.

Можно констатировать, что на долгосрочную перспективу чемпионат принёс России значительные имиджевые преимущества. Всего посетившие Москву во время чемпионата мира болельщики потратили 96,6 млрд рублей, а общее количество туристов в столице в период чемпионата достигло 3,8 млн человек (при средних 4,5−5 млн человек в год).

Конечно, немало заработали на чемпионате и обычные горожане — тысячи людей сдавали своё жилье иностранцам, огромные деньги заработали таксисты, резко подскочила доходность малого и среднего бизнеса. Как, например, отмечал президент профессионального ресторанного альянса «Реал» Дмитрий Левицкий, рестораторы, чьи заведения находятся на центральных улицах Самары, Нижнего Новгорода или Саранска, в дни матчей увеличивали выручку в два, три, а то и четыре раза, но это не сравнится с показателями в Москве — некоторые рестораторы отмечали пятикратное возрастание доходов.

«В любых заведениях с телевизорами рестораторы получали дополнительный доход — как в центре, так и на окраине. Но это были разовые всплески и только во время матчей. Мы хорошо почувствовали это на своих заведениях: если ресторан расположен не в туристической зоне, то во время матчей мы имели полную посадку, но сразу после основной поток гостей уезжал гулять в центр. Центральные же рестораны получили дополнительный приток гостей не только во время матча, но и во время всего туристического ажиотажа», — указывал он.

Практически по запредельным ценам сдавались квартиры рядом со стадионами, где проходили матчи чемпионата. Москва, конечно же, стала лидером этого тренда. По данным «Avito. Недвижимость», одна из самых дорогих квартир на период чемпионата (с 15 июня по 15 июля) сдавалась на восьмом этаже в Оболенском переулке (в пешей доступности до «Лужников») — площадью 48 кв. м и за 2 млн рублей.

В целом же, по оценкам ряда экспертов, мундиаль оставит долгосрочный эффект для экономики Москвы и в дальнейшем — в виде возросшего в целом потока иностранных туристов в Россию, тем более что чемпионат вызвал серьёзные перемены в отношении к России крупнейших зарубежных СМИ.

Как известно, до и во время чемпионата в западной прессе велась довольно агрессивная кампания по дискредитации России. Однако, похоже, наблюдение от собственного лица серьёзно поколебало сложившиеся убеждения многих иностранцев, и вслед за этим пришлось смягчить свою позицию и многим зарубежным таблоидам. Сначала The Guardian опубликовала материал с признанием, что некоторые западные СМИ откровенно занимались клеветой в отношении России, а затем и в немецкой Die Welt вышла статья с критикой высокомерного отношения западных журналистов к РФ.

«На самом деле я занимаюсь тем, что пишет зарубежная пресса. Я регулярно её мониторю, читаю, что пишут британские и немецкие газеты. И те в восторге. New York Times написала, что Москва оказалась такой же европейской столицей, как остальные. Все плохие ожидания не сбылись», — прокомментировал реакцию западных СМИ на мундиаль руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

«Москва действительно стала европейским городом. И это отметили все. Как житель Москвы могу сказать, что такого праздника, карнавала в городе не было давно. Я общался с гостями из разных стран, из Ирана и Марокко, с англичанами, испанцами и многими другими — кто-то о чём-то спрашивал, слово за слово, и по опыту общения с иностранными болельщиками могу сказать, что все были в полном восторге от Москвы», — подчеркнул он.

В этой связи значение чемпионата мира по футболу отметил и президент России Владимир Путин, отметив, что мундиаль стал «очевидным успехом и прорывом так называемой народной дипломатии», добавив, что в Россию смогли приехать не только главы государств, но и сотни тысяч обычных болельщиков, которые увидели страну своими глазами.

Он же отметил, что за последние годы Москва стала настоящей законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды и уже определяет стандарты развития современных мегаполисов. И действительно, за короткий срок здесь произошли очень большие изменения, связанные в том числе «с более удобной и доступной инфраструктурой общественного транспорта — от метро и автобусов до современных цифровых платформ для такси».

«Надо сказать, что правительство Москвы очень сильно постаралось, чтобы город стал комфортным, действительно чистым, ухоженным. Я думаю, что ещё несколько лет назад вряд ли такое было бы возможно, но это и результат многолетней работы. В принципе, Москва вышла к чемпионату на пик своей спортивной формы», — заявил Калачев.

Он отметил, что работа в столице шла системно долгие годы — в авральном режиме добиться такого уровня качества услуг и инфраструктуры не удалось бы.

По мнению политконсультанта, генерального директора аналитического центра PolitGeneration Ярослава Игнатовского, совсем недавно в Москве мероприятие уровня чемпионата мира по футболу на современном уровне провести было бы невозможно, однако столичным властям этого стандарта удалось достичь.

«Я думаю, лет десять назад это было бы невозможно, потому что тогда мы гораздо меньше в целом разбирались в урбанистике и развитии инфраструктуры. С другой стороны, всё же проводился финал той же Лиги чемпионов по футболу в Москве — и он тоже был организован на достаточно высоком уровне. Но мир не стоит на месте, он развивается, и вместе с ним развиваемся и мы. Пройдёт ещё какое-то время, Россия сможет претендовать на право проведения летних Олимпийских игр или чемпионата Европы по футболу. Я думаю, что организация будет не хуже», — указал он.

По его словам, на чемпионате Москва стала главным центром притяжения туристов, что стало оправдано высоким уровнем организации мероприятия — начиная от сервиса в метрополитене с англоговорящими сотрудниками и заканчивая общей логистикой, организацией размещения, сопровождения болельщиков.

Впрочем, без «тёмных пятен» на чемпионате не обошлось — им стала, например, ситуация с фан-зоной МГУ. Многие студенты выступали против неё, поскольку посчитали, что она будет мешать научной и учебной деятельности университета, повредит парку МГУ, который является памятником садово-паркового искусства, и экологии заказника «Воробьевы горы». За время чемпионата фан-зону действительно посетило очень много гостей — около двух млн человек.

«Ситуация с фан-зоной стала тёмным пятном. Понятно, что большое количество людей, большой наплыв — даже не ожидали, что будет пользоваться такой популярностью. С этим были связаны некоторые проблемы, в частности, с МГУ. Но в целом это небольшие нарекания и, учитывая, что все представители стран, президент FIFA, ведущие футбольные эксперты дали высокую оценку в целом организации чемпионата. Москва стоит в этом смысле одной из первых. По сути, столица стала лакмусовой бумажкой, по которой все мировые лидеры и ведущие футбольные эксперты оценивали организацию футбола в целом в России», — отметил Игнатовский.

В свою очередь, председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский отметил: несмотря на то, что общественность уделяет непропорционально большое внимание неудачным эксцессам — например, затоплению стадиона в Волгограде, — специалисты признают, что качество строительства объектов чемпионата соответствует самым высоким мировым стандартам. Речь идет не только о безупречной организации мероприятия, но и о большом числе конструкций, которые были специально возведены российскими инженерами и рабочими, отметил он.

По его словам, поводов для недовольства при таком масштабе строительных и инфраструктурных работ могло найтись гораздо больше — тем не менее всё прошло успешно, и для такого ответственного мероприятия это очень серьёзное достижение, «которое надолго заставит относиться к России с интересом и уважением», уверен Андриевский.

«Высокое качество строительства отметили, хотя бы даже подсознательно, очень многие. Это реальный повод для гордости», — подчеркнул эксперт.

При этом экономический эффект от чемпионата «будет раскрываться в последующие годы, в том числе и благодаря туристам, которые открыли для себя гостеприимную Россию и захотят вернуться сюда снова, хотя бы на чемпионат Европы в 2020 году», добавил он.

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