«Пенсионный манёвр»: Протест добрался до столицы

Илья Иванов, , 22:37 — REGNUM

За минувшую неделю в ходе претворения в жизнь «пенсионного манёвра» произошло два ключевых события. Первое из них заключается в том, что повышение пенсионного возраста в первом чтении вполне для всех предсказуемо одобрила Госдума. Второе же состояло в том, что, наконец, волна протестов докатилась до Москвы и Санкт-Петербурга. На этом фоне не прекращаются и выступления в регионах: протестное движение затухать явно не собирается и, похоже, получит новый импульс в связи с разворачивающимся обсуждением и внесением поправок в законопроект в Госдуме.

На московский митинг 18 июля в гайд-парке «Сокольники», по данным полиции, собралось 1,5 тыс. человек, по данным организаторов — около 3−4 тыс. Число, конечно, для столицы весьма незначительное. Но, с другой стороны, для столь ограниченного и неудобного места, которое было выделено московскими властями в связи с проведением ЧМ-2018, на большее рассчитывать было невозможно. Тем более что организаторами акции выступил ряд «несистемных» левых организаций, и сам митинг оказался лишь первым в череде грядущих протестных выступлений — 28 июля в Москве и других городах России состоятся масштабные протестные акции под эгидой КПРФ.

На митинге выступило множество активистов, в том числе один из организаторов митинга, руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров, депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»), лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов. Хотя костяк выступающих составляли левые и профсоюзные активисты, слово дали также представителям «национально ориентированного» предпринимательства и даже духовенства: на митинге выступил священнослужитель Всеволод Чаплин, который заявил, что «данное нам богом сырьё не должно идти в частные руки» и «ростовщический капитализм — смерть России».

Дали слово и рядовым участникам митинга, активистам, которые высказались о множестве других наболевших тем — например, последствиях оптимизации в регионах и проблемах дольщиков. Рядовые же участники стояли с характерными плакатами: «Отбирают миллионы, «дарят» тысячу», «Пенсионный возраст — наш Сталинград!», «63/65 на работу в белых тапочках».

Настроение пришедших на акцию протеста было довольно жёстким и даже воинственным: люди часто сравнивали «пенсионный манёвр» с Великой Отечественной войной, расценивая действия правительства как прямую атаку на интересы российского народа.

«Сегодня все, кто участвует в разработке этой реформы, её проталкивании, и даже те, кто говорит, что не одобряет, но, что называется, «жизнь заставила» — ведут себя как настоящий враг народа России, враг прогресса, враг демократии! Эти люди, которые стоят на стороне неравенства, бедности и угнетения, не имеют морального права определять дальнейшее направление развития страны. В отставку!» — заявил один из выступавших на митинге активистов.

Было заметно и то, сколь сильно раздражают людей неумелые комментарии правительственных чиновников и телевизионных агитаторов в пользу повышения пенсионного возраста. Тут припомнили и «румяных бабушек», радостно рассказывающих с телевизионных экранов о желании побольше поработать и накопить обещанные «тысячи» от правительства на грандиозное путешествие, и бахвальство министра финансов Антона Силуанова о том, что тот, несмотря на свою зарплату в почти 2 млн рублей, продолжает платить своими кровными за обеды в министерской столовой.

Депутат Олег Шеин подчеркнул, что за истёкший месяц с момента агитации за «пенсионный манёвр» народ так и не услышал ни одного внятного аргумента в его пользу — ни по части демографии, ни по части бюджета. Вместо этого всей стране читают проповедь: например, депутаты «Единой России» на пленарном заседании заявили о том, что человеку «можно развиваться, только выйдя из зоны комфорта», и поэтому решено вывести российский народ из зоны комфорта лишением его пенсионных прав.

Зато негативные последствия повышения пенсионного возраста будут уже гораздо более конкретны, указал парламентарий. Первое и главное: на рынок труда дополнительно выбрасывают 17 млн человек, при этом объясняя это двухмиллионной дырой в трудовых ресурсах.

Это неизбежно вызовет массовую безработицу среди всех — от молодёжи до людей старшего возраста. Это снижение реальной заработной платы, рост преступности в обществе и просто элементарное вымирание страны по сценарию 1990-х годов. Наконец, это «закупорка» социальных лифтов — если человек предпенсионного возраста задержится на 5−8 лет на своём рабочем месте, то молодые спецы и люди среднего возраста лишаются возможности кадрового продвижения.

«На этом фоне ежегодно российский парламент раздаёт налоговые льготы на 10 трлн рублей — если бы их не было, бюджет был бы 25, а не 15 трлн рублей. Деньги есть! Для богатейших 200 семей в стране, для 200 тыс. долларовых миллионеров. Но вся страна погружается в нищету», — заявил Шеин.

Однако, самое главное, что так и остаётся без адекватного комментария властей, это вопрос, чем получение пенсий мешает людям трудиться — тем более, что по факту огромная доля пенсионеров продолжает работать и так.

«Нам пора сопротивляться. Когда налоги поднимаются, сейчас вносит драконовский закон — правительство решило, что нас надо грабить, и теперь вгонит миллионы людей за черту бедности. Нужно создать всероссийский штаб по борьбе с этой заразой, чтобы сообща противостоять этой чуме. И в сентябре нам нужно вывести миллионы людей на улицы. Власть понимает только силу! В рамках закона, против беспорядков. Но любой гражданин может использовать своё конституционное право, право на протест», — заявил организатор митинга Георгий Фёдоров.

Если в столице участники митинга встретились на согласованной акции в гайд-парке в «Сокольниках» и благополучно её провели, то в Петербурге её согласовать не удалось. Заявители митинга пытались обжаловать в суде отказ в проведении акции, однако и районный, и городской суд отказали в удовлетворении иска, что было расценено организаторами как политически мотивированное решение.

Протестующие всё равно попытались выйти на улицу в формате «экскурсии», пытаясь избежать повода для задержания — депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский сообщал, что акция пройдет в форме пешей экскурсии без плакатов, флагов и скандирования лозунгов, участники держали в руках лишь красные карточки. Несмотря на это, полиция арестовала около полутора десятков человек — в основном организаторов. Всего на акцию собралось, по оценкам наблюдателей, около 150 человек. Участники акции прошли по Невскому проспекту, пока их не остановили сотрудники ОМОН в районе канала Грибоедова.

Новосибирск по-прежнему держит пальму первенства по протестной активности: 17 июля здесь провели митинг представители профсоюзов — 750 человек, по данным полиции. А 18 июля прошёл и митинг в Новосибирске, в сквере на улице Орджоникидзе. Митингующие, которые собрались численностью до 400 человек, вновь требовали отмены законопроектов о повышении пенсионного возраста и НДС. Организатором митинга выступил экс-глава новосибирского отделения партии «Демократический выбор» Сергей Дьячков.

Не ослабевают митинги и во многих других городах России. В Кирове 16 июля состоялся митинг федерации профсоюзов региона. В городском гайд-парке собралось около 500 человек — представители профсоюзов, ЛДПР, КПРФ и партии «РОТ-Фронт». В тот же день в Калининграде также прошла акция протеста против повышения пенсионного возраста. Организатором выступило калининградское отделение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Участники пикета держали плакаты с надписями «Нет повышению пенсионного возраста!», «Бей тревогу, молодёжь! Промолчишь — не доживёшь!», «Родился, потерпел, умер. Пенсия!», «За что нам дали пять лет?»

В акции приняло участие порядка ста человек — в основном женщины. В знак солидарности им сигналили проезжающие автомобилисты. Сотрудники полиции (также женщины) снимали происходящее на видеокамеру. Пикетчики жаловались, что городские СМИ проигнорировали мероприятие и просили граждан побольше фотографировать протестующих с тем, чтобы далее выложить снимки в соцсетях.

В Севастополе 17 июля против реформы выступил и трудовой коллектив одного из крупнейших военных заводов Севастополя, «13 судоремонтного завода Черноморского флота» Минобороны РФ. Они настаивали на предварительном широком общественном обсуждении решения правительства.

«В ходе непродуманных и непросчитанных реформ, проводимых правительством РФ при соглашательской позиции депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации, среди работающих увеличивается категория бедных, зарплат которых не хватает на обеспечение минимальных потребностей лицам трудоспособного возраста. Как можно прожить работающему человеку, на иждивении которого один-два ребенка, на 11−15 тыс. рублей в месяц? Как такой суммой распорядиться на коммуналку, питание, лекарства, одежду?» — отметили судоремонтники.

А во Владивостоке 15 июля, например, прошёл автопробег против пенсионной реформы. В 12:00 колонна машин выдвинулась и проехала через весь город с флагами и девизом «Нет повышению пенсионного возраста». Протестная акция в столице Приморья стала только первой в серии запланированных против изменения пенсионной системы митингов.

Из важных прецедентов можно отметить тот факт, что 19 июля Кировский городской суд Ленобласти прекратил административное производство в отношении коммуниста Рауфа Вердиева, 30 июня организовавшего в центре города Кировска акцию против повышения пенсионного возраста.

Вердиеву вменяли статью 20.2 Кодекса РФ об административных нарушениях (нарушение правил проведения митингов, пикетов и демонстраций). По мнению полиции и сотрудников городской администрации, тема пенсионной реформы не была заявлена на июньском митинге. В уведомлении, поданном заявителем в городскую администрацию, Вердиев указал, что планирует на акции разъяснить населению города Кировск устав и программу РКРП (Российская коммунистическая рабочая партия), а также цели и задачи коммунистов на текущем этапе. При этом противостояние пенсионной реформе и есть главная цель и задача РКРП. В результате судья посчитала, что Административный кодекс Вердиев всё-таки не нарушил.

В целом же протестная динамика выглядит достаточно впечатляющей. За две недели после внесения инициативы состоялось 95 митингов в разных городах, 1 июля достигнув пика — 45 протестных акций. Всю неделю со 2 по 9 июля проходили митинги по всей России от 100 до 5 тыс. человек. 28 июля КПРФ готовит всероссийскую акцию протеста, которая пройдёт во многих городах по всей стране.

Между тем Госдума благополучно собрала из региональных заксобраний отзывы на законопроект и провела по нему первое чтение. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что из 60 регионов поступили консолидированные отзывы с положительной позицией, отрицательных позиций в комитет не поступило.

Зато были те, кто отзывы не послал вовсе (чтобы от региона засчитался положительный отзыв, он должен прийти как от исполнительной, так и от законодательной ветви власти). Ничего не прислали в Госдуму, например, парламенты Башкирии, Владимирской области, Ивановской области, Москвы, Омской области, Забайкалья и Хакасии.

С другой стороны, отзывы на законопроект должны были поступить и от 85 губернаторов — в результате же они были получены только от 77 губернаторов, и среди них не было «ни одного отрицательного», указал Нилов. Это несмотря на то, что огромное число глав регионов за минувший месяц вовсе не высказали своей позиции о законопроекте публично!

Так, например, выяснилось, что положительный отзыв направил президент Татарстана Рустам Минниханов, о чём сообщила официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова. Одобрили реформу, никак о ней публично не распространяясь, также губернаторы Самарской области Дмитрий Азаров, Московской области Андрей Воробьев, глава Башкирии Рустэм Хамитов, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и Тувы Шолбан Кара-оол.

Восемь губернаторов промолчали вовсе. Среди них, например, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, глава Хакасии Виктор Зимин, губернатор Владимирской области Светлана Орлова, а также губернатор Иркутской области Сергей Левченко — который, в отличие от многих других, публично раскритиковал реформу и заявил, что правительство «пошло неправильным путем». Чётко обозначил свою позицию и врио главы Омской области Александр Бурков:

«Ни я, как врио губернатора, ни Владимир Варнавский, как председатель Законодательного собрания, не дали положительного заключения на этот законопроект», — заявил он.

Как бы то ни было, но Госдума 19 июля приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста, несмотря на всё сопротивление оппозиционных фракций в регионах и в центре — 328 депутатов «за», 104 «против» и ни одного воздержавшегося из 432 присутствовавших на заседании депутатов.

Глава Минтруда Максим Топилин, представлявший в этот день правительство в Госдуме, по итогам голосования заявил, что правительство никаких изменений вносить не собирается, но отметил, что ждёт поправок от депутатов — профильный комитет Госдумы решил продлить срок предоставления поправок в законопроект о повышении пенсионного возраста до 24 сентября.