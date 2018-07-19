Правительство Индии выделило средства на стипендии для детей из меньшинств

Нью-Дели, , 22:12 — REGNUM Правительство Нарендры Моди выделило 53 380 миллионов рупий на стипендии для учеников из списочных меньшинств (определённых каст и племен). В период правления Моди активно осуществляется поддержка шести списочных каст и племен, основу которых составляют касты неприкасаемых и некоторые племена Южной Индии. Выделение денег на стипендии для детей из них должно стать важным шагом для их успешной самореализации в рамках индийского общества.

Схема предоставления стипендий реализуется через Национальный стипендиальный портал (NSP). В ее основе лежит принцип предоставления стипендий только тем ученикам, которые набрали не менее 50% за свои предыдущие экзамены. Ее цель — побудить членов меньшинств, которые зачастую не могут позволить себе полностью содержать ребенка, отправлять своих детей в школу и мотивировать их сдавать экзамены. Также в рамках этой программы отдельно осуществляется поддержка тех учеников из меньшинств, которые смогли поступить на технические курсы или же в университет.

Следует отметить, что программа поддержки меньшинств оказывает значительное влияние на уровень их грамотности, так с 2011-ого года уровень грамотности меньшинств вырос с 59,1% до 68,5%. Особо важно то, что значительно вырос уровень грамотности среди женщин.