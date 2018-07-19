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Правительство Индии выделило средства на стипендии для детей из меньшинств

Общество

Более семи миллионов детей из меньшинств будут получать правительственные стипендии, которые должны будут мотивировать их успешно завершать обучение

Правительство Индии выделило средства на стипендии для детей из меньшинств
© Айтен Юран
Портрет девочки из Гаурикунда, Индия

Нью-Дели, 19 июля 2018, 22:12 — REGNUM  Правительство Нарендры Моди выделило 53 380 миллионов рупий на стипендии для учеников из списочных меньшинств (определённых каст и племен). В период правления Моди активно осуществляется поддержка шести списочных каст и племен, основу которых составляют касты неприкасаемых и некоторые племена Южной Индии. Выделение денег на стипендии для детей из них должно стать важным шагом для их успешной самореализации в рамках индийского общества.

Схема предоставления стипендий реализуется через Национальный стипендиальный портал (NSP). В ее основе лежит принцип предоставления стипендий только тем ученикам, которые набрали не менее 50% за свои предыдущие экзамены. Ее цель — побудить членов меньшинств, которые зачастую не могут позволить себе полностью содержать ребенка, отправлять своих детей в школу и мотивировать их сдавать экзамены. Также в рамках этой программы отдельно осуществляется поддержка тех учеников из меньшинств, которые смогли поступить на технические курсы или же в университет.

Следует отметить, что программа поддержки меньшинств оказывает значительное влияние на уровень их грамотности, так с 2011-ого года уровень грамотности меньшинств вырос с 59,1% до 68,5%. Особо важно то, что значительно вырос уровень грамотности среди женщин.

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