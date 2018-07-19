МЧС предупреждает о грозе в Подмосковье в ночь на 20 июля

Москва, , 21:16 — REGNUM Управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в столичном регионе в ночь на пятницу, 20 июля.

«Вечером 19 июля с сохранением ночью 20 июля в отдельных районах Московской области ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра с порывами 12−17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует гражданам без необходимости не выходить на улицу и воздержаться от поездок на транспорте. Находясь на улице, не следует укрываться под деревьями и под шаткими конструкциями.

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