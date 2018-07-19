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Челябинский суд отказался выпускать многодетную детоубийцу на свободу

Общество

Ссылки на то, что у женщины пятеро детей, не помогли. Приговор вступил в законную силу

Челябинск, 19 июля 2018, 21:14 — REGNUM  В Челябинске областной суд не стал менять приговор в отношении 35-летней женщины, ранее осуждённой за убийство новорождённого ребенка. Ближайшие два года она проведёт в колонии общего режима.

По информации областного управления СКР, зимой 2018 года жительница Троицка, мать пятерых детей родила шестого ребёнка. И задушила его. Тело было найдено 3 февраля во дворе одного из частных домов.

Следствию она заявила, что мальчик родился мёртвым. Но экспертиза установила, что умер он уже после родов, от механической асфиксии. После этого женщина созналась в преступлении.

Троицкий суд назначил ей два года колонии. Но она подала апелляцию. Настаивала на том, что у неё пятеро детей.

Впрочем, это не стало основанием для пересмотра приговора. Тем более что, по информации прокуратуры, дети были изъяты у неё и находятся в государственном учреждении.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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