Четверг, 19 Июля 2018 года
21:30:09 МСК

Впереди месяцы реабилитации: в клинике Екатеринбурга изуродовали пациентку

Общество

Следователи проверяют хирургов

Впереди месяцы реабилитации: в клинике Екатеринбурга изуродовали пациентку
Операционная

Екатеринбург, 19 июля 2018, 20:08 — REGNUM  В Екатеринбурге сотрудники СКР проверяют один из центров пластической хирургии. В нём была изуродована одна из жительниц Сургута, которая приехала на Средний Урал сделать пластическую операцию, пишут местные СМИ.

Клиника находится в Верх-Исетском районе. Здесь женщине сделали пластические операции. В итоге грудь изуродовали, пишет портал 66.ru. Кроме того, после операции в одной из ягодиц развился гнойный процесс. Женщине длительное время просто отказывались помочь. В итоге абсцесс вырезали, и сейчас она ходит фактически с дырой в теле.

Теперь женщину ждёт длительная реабилитация. Она намерена судиться с центром. А следователи по информации СМИ начали проверку. Предстоит выяснить все обстоятельства и дать действиям сотрудников центра правовую оценку.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить