Впереди месяцы реабилитации: в клинике Екатеринбурга изуродовали пациентку

Екатеринбург, , 20:08 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудники СКР проверяют один из центров пластической хирургии. В нём была изуродована одна из жительниц Сургута, которая приехала на Средний Урал сделать пластическую операцию, пишут местные СМИ.

Клиника находится в Верх-Исетском районе. Здесь женщине сделали пластические операции. В итоге грудь изуродовали, пишет портал 66.ru. Кроме того, после операции в одной из ягодиц развился гнойный процесс. Женщине длительное время просто отказывались помочь. В итоге абсцесс вырезали, и сейчас она ходит фактически с дырой в теле.

Теперь женщину ждёт длительная реабилитация. Она намерена судиться с центром. А следователи по информации СМИ начали проверку. Предстоит выяснить все обстоятельства и дать действиям сотрудников центра правовую оценку.