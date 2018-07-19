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Путин подписал закон о мемориалах Вечный огонь и Огонь памяти

Общество

Закон направлен на обеспечение учёта и бесперебойного функционирования воинских мемориалов на территории России

Путин подписал закон о мемориалах Вечный огонь и Огонь памяти
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Вечный огонь

Москва, 19 июля 2018, 19:40 — REGNUM  Президент России Владимир Путин 19 июля подписал поправки к закону «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», регламентирующие учёт и функционирование на территории России мемориалов, посвящённых павшим в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.

Документом предусмотрено законодательное закрепление понятий Вечный огонь и Огонь памяти. Под первым подразумевается часть мемориального сооружения, на котором обеспечивается постоянное горение огня, под вторым — часть мемориала, на котором огонь зажигается временно.

Законом также вводится централизованный учёт мемориальных сооружений в России, которые находятся вне воинских захоронений и содержат Вечный огонь или Огонь памяти.

Кроме этого, уточняются полномочия федеральных и местных органов власти по учёту таких мемориальных сооружений, а также по установлению периодичности горения Огня памяти.

Поправки были приняты Государственной думой 4 июля и одобрены Советом Федерации 13 июля 2018 года.

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