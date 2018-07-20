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На «Дне без турникетов» в Москве пускают в беспилотник и читают стихи

Общество

Акция продлится с 19 по 21 июля

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На «Дне без турникетов» в Москве пускают в беспилотник и читают стихи
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«День без турникетов» в производственной зоне промышленного насосного оборудования «ЛИНАС»

Москва, 20 июля 2018, 04:12 — REGNUM  В Москве стартовала городская акция «День без турникетов», в рамках которой москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить цеха промышленных предприятий. В проекте участвуют более 35 предприятий и технопарков. Ожидается, что всего в акции примут участие свыше 10 тыс. человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Электромобиль SAM подряжается от обычной розетки
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Электромобиль SAM подряжается от обычной розетки

«День без турникетов» — масштабный городской праздник. Его участников ждут экскурсии по наукоёмким предприятиям Москвы, мастер-классы в детских технопарках, открытые встречи с лучшими специалистами в области новейших технологий», — заявила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

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Сотрудник технопарка показывает готовое изделие
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сотрудник технопарка показывает готовое изделие

Например, в конструкторском бюро «Туполев» можно будет узнать, как разрабатывался советский сверхзвуковой пассажирский самолет «Ту-144», а в технопарке «Калибр» продемонстрируют беспилотный пассажирский автобус, электродвигатель и зарядную станцию для электромобилей. Также будет организована культурная программа: на фабриках и заводах пройдут литературные чтения с участием известных деятелей искусства.

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Мастер-класс по робототехнике в технопарке «Кулибин Про»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мастер-класс по робототехнике в технопарке «Кулибин Про»

В 2018 году длительность проведения акции решили увеличить до трёх дней, кроме того, в ней впервые примут участие предприятия Московской области. На некоторых заводах можно будет даже поучаствовать в производственном процессе — собрать микросхемы, предметы мебели, испечь пирожные, изготовить десерт. Завершится «День без турникетов» 21 июля праздничным концертом.

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Акция «День без турникетов» на Робостанции
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция «День без турникетов» на Робостанции

Как сообщало ИА REGNUM, первая подобная акция прошла в Москве в 2012 году, а последняя — в мае 2018 года. В ней приняли участие более 70 предприятий. Всего в 2018 году проект стартует четыре раза.

Читайте подробнее: На «День без турникетов» в Москве записалось около 10 тыс. человек

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Фоторепортажи ИА REGNUM
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