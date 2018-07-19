В Псковской области создадут сайт для борьбы с уличной рекламой наркотиков

Псков, , 19:13 — REGNUM В Псковской области создадут специальный ресурс, где жители региона будут сообщать о фактах размещения незаконной рекламы наркотиков на фасадах домов и асфальте. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, с таким предложением выступил сегодня, 19 июля, на заседании областной антинаркотической комиссии врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Он отметил, что уличная реклама до сих пор является самой простой «точкой входа» на рынок наркотиков. По его мнению, для борьбы с ней необходима не только эффективная работа городских служб, но и соответствующая реакция правоохранительных органов.

«Прямое следствие такой незаконной рекламы — рост случаев употребления запрещённых веществ детьми до 15 лет. С конца прошлого года эта цифра растёт», — заявил Михаил Ведерников.

При этом, по его словам, в антинаркотическом рейтинге федерального проекта «Трезвая Россия» Псковская область вошла в 20-ку самых «чистых» в стране и в тройку — на Северо-Западе РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с прошлого года в Пскове участились случаи появления граффити с рекламой наркотиков на фасадах домов. Власти закрашивают надписи, но они появляются снова.

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