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В Харькове установили памятник народной артистке СССР Людмиле Гурченко

Общество

Гурченко родилась в Харькове в 1935 году

В Харькове установили памятник народной артистке СССР Людмиле Гурченко
Цитата из к/ф «Карнавальная ночь». реж Эльдар Рязанов. 1956. СССР
Людмила Гурченко

Киев, 19 июля 2018, 19:03 — REGNUM  В Харькове сегодня, 19 июля, состоялась церемония открытия памятника народной артистке СССР Людмиле Гурченко.

Монумент был установлен в сквере по улице Тринклера. Памятник выполнен в виде скульптурной композиции, в которую вошли 15 персонажей, роли которых исполнила Гурченко в советском кинематографе.

Автором памятника является скульптор Катиб Мамедов.

Напомним, что об установке памятника Гурченко ещё в декабре 2017 года заявил харьковский мэр Геннадий Кернес.

Стоит отметить, что Харьков — это родной город Гурченко. Здесь она родилась в 1935 году. Умерла народная артистка СССР в 2011 году в Москве.

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