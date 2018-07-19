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Последствия наводнения в Оренбуржье: соболезнования и оценка ущерба

Общество

Губернатор выразил соболезнования родным погибших во время наводнения в селе Зеркло

Последствия наводнения в Оренбуржье: соболезнования и оценка ущерба
Фредерик Морган. Наводнение

Оренбург, 19 июля 2018, 19:04 — REGNUM  В Оренбургской области губернатор Юрий Берг выразил соболезнования родным и близким людей, погибших в результате стихийного бедствия в селе Зеркло Шарлыкского района. Слова скорби прозвучали от лица областного правительства и лично от главы региона, сообщила корреспонденту ИА REGNUM вице-губернатор Вера Баширова.

Юрий Берг отметил, что потеря близкого человека — тяжёлая, невосполнимая утрата. Руководство обещало близким погибших поддержку в скорбную минуту.

Напомним, что вечером 18 июля из-за сильного дождя в селе Зеркло Шарлыкского района местный ручей вышел из берегов, а ливнёвка перестала справляться с мощными потоками воды. Подтопленными оказались четыре жилых дома. В одном из них уровень воды достиг 1,5 метра. В момент стремительного наводнения в жилище находилась пожилая женщина, она погибла. Её 78-летнего супруга постигла та же трагическая участь в гараже. Семья намеревалась покинуть подворье, на которое наступала вода, но не успела.

С людьми, чьи дома оказались подтопленными, работают психологи и сотрудники соцзащиты. В регионе создана специальная комиссия по оценке ущерба, нанесённого стихией. Вера Баширова, вошедшая в состав комиссии, подчеркнула, что всем пострадавшим во время стихийного бедствия будет оказана помощь.

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