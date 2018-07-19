Верховный суд ДНР вынес смертный приговор члену бандитской группировки

Донецк, , 18:56 — REGNUM Верховный суд ДНР вынес приговор членам вооружённой группировки, занимавшейся грабежами, вымогательством и убийствами на территории республики. Об этом сообщили 19 июля в пресс-службе суда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уточняется, что приговор вынесен в отношении «десяти лиц, занимавшихся в период с 2014 по 2015 год грабежами, похищениями людей, вымогательством и убийством в составе устойчивой вооружённой группы».

Злоумышленники действовали под прикрытием членства в общественной организации «Казачий союз «Область Войска Донского».

Учитывая, что преступления совершались с особой жестокостью, обвинение просило назначить четверым членам банды исключительную меру наказания — смертную казнь.

По совокупности преступлений, совершённых каждым из осуждённых, суд приговорил одного из них к смертной казни, восьмерых — к пожизненному лишению свободы, ещё одного — к 13 годам тюрьмы.

Сообщается, что приговор вступил в законную силу.