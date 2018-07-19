Четверг, 19 Июля 2018 года
21:28:01 МСК

Верховный суд ДНР вынес смертный приговор члену бандитской группировки

Общество

Ещё восемь членов преступного сообщества приговорены к пожизненному лишению свободы

Донецк, 19 июля 2018, 18:56 — REGNUM  Верховный суд ДНР вынес приговор членам вооружённой группировки, занимавшейся грабежами, вымогательством и убийствами на территории республики. Об этом сообщили 19 июля в пресс-службе суда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уточняется, что приговор вынесен в отношении «десяти лиц, занимавшихся в период с 2014 по 2015 год грабежами, похищениями людей, вымогательством и убийством в составе устойчивой вооружённой группы».

Злоумышленники действовали под прикрытием членства в общественной организации «Казачий союз «Область Войска Донского».

Учитывая, что преступления совершались с особой жестокостью, обвинение просило назначить четверым членам банды исключительную меру наказания — смертную казнь.

По совокупности преступлений, совершённых каждым из осуждённых, суд приговорил одного из них к смертной казни, восьмерых — к пожизненному лишению свободы, ещё одного — к 13 годам тюрьмы.

Сообщается, что приговор вступил в законную силу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отмена моратория на смертную казнь: за и против
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить