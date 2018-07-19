Обвиняемый в коррупции курский вице-губернатор вместо суда попал в больницу

Курск, , 18:54 — REGNUM Судебное заседание по делу бывшего заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова, который обвиняется в получении взятки недвижимостью, в третий раз перенесли из-за болезни подсудимого. Как сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Зубкова, бывший вице губернатор, 5 июля перенесший сердечный приступ прямо в зале суда, 19 июля был госпитализирован в клиническую больницу исправительной колонии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении Василия Зубкова было возбуждено летом 2017 года. Его обвинили в получении взятки в виде гаража стоимостью более миллиона рублей. За это, как считают следователи, замгубернатора поспособствовал оформлению документов на ввод в эксплуатацию жилого дома на улице Марата, который был построен с нарушениями.

Защита Зубкова несколько раз просила для подопечного более мягкую меру пресечения, ссылаясь на слабое здоровье вице-губернатора и готовность сотрудничать со следствием, но его заключили под стражу.

Расследование дела было завершено в мае 2018 года, затем его передали для рассмотрения в суд. В деле есть также три других фигуранта, которых обвиняют в даче взятки, пособничестве в даче взятки и посредничестве во взяточничестве.

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