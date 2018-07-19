Фонтан на Театральной площади Владимира откроют ко Дню города

Владимир, , 18:14 — REGNUM Строительство светомузыкального фонтана на Театральной площади Владимира должно завершиться 25 августа. Об этом 19 июля сообщила пресс-служба администрации Владимирской области по итогам совещания, на котором обсуждался ход строительства. В итоге город получит «танцующий» фонтан, который сможет работать в пяти режимах, используя 15 музыкальных мелодий и создавая восемь контуров водных фигур.

По данным пресс-службы, сейчас строители выполнили все подготовительные работы и начали монтаж оборудования и чаши фонтанов.

ИА REGNUM отмечает, что идея строительства фонтана принадлежит губернатору Светлане Орловой. Финансирует строительство ПАО «Сбербанк», которое еще в апреле 2018 года направило в фонд «Строим будущее вместе» почти 96 млн рублей на возведение новой достопримечательности.

Однако строительство не обошлось без сюрпризов. Так, в июне 2018 года, когда строители начали вбивать шпунты, образовалась вибрация, из-за которой в стоящем неподалеку Музее хрусталя начали двигаться экспонаты. Один из них спасти не удалось — разбился экспонат стоимостью 150 тыс. рублей. Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике заявили, что пострадать могли и Золотые ворота, которые являются памятником ЮНЕСКО и расположены в нескольких десятках метров от места строительства.

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