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Телеитоги ЧМ-2018: Первый канал собрал почти две сотни миллионов просмотров

Общество

Смотрели материалы ЧМ-2018 десятки миллионов пользователей

Москва, 19 июля 2018, 18:11 — REGNUM  Более 173 миллионов просмотров контента ЧМ-2018 зарегистрированы Первым каналом, сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что на digital-площадки этого СМИ зашли посмотреть ЧМ-2018 и связанные с ним материалы более 40 миллионов уникальных пользователей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что вклад ЧМ-2018 в ВВП России превысил 850 млрд рублей.

Читайте подробнее: Вклад ЧМ-2018 в экономику России составил 850 млрд рублей

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