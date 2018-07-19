Телеитоги ЧМ-2018: Первый канал собрал почти две сотни миллионов просмотров

Москва, , 18:11 — REGNUM Более 173 миллионов просмотров контента ЧМ-2018 зарегистрированы Первым каналом, сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что на digital-площадки этого СМИ зашли посмотреть ЧМ-2018 и связанные с ним материалы более 40 миллионов уникальных пользователей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что вклад ЧМ-2018 в ВВП России превысил 850 млрд рублей.

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