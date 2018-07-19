Комитет Госдумы доработал законопроект о родных языках

Москва, , 18:01 — REGNUM Законопроект об изучении родных языков комитет Госдумы по образованию рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

Так, согласно одобренным поправкам, «федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка».

«Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного образования, имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего образования», — прописано в документе.

Законопроект об изучении родных языков вызвал широкий резонанс в обществе.

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