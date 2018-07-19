Пили, нюхали и издевались: СКР проверяет лагерь во Владимирской области

Владимир, , 17:45 — REGNUM Владимирские следователи проверяют информацию об издевательствах над 15-летним мальчиком в детском лагере «Лесная сказка», который работает в Юрьев-Польском районе области. Проверка начата после публикаций в СМИ, в которых мать ребенка рассказывала о том, что дети в лагере употребляют алкоголь и токсичные вещества.

Женщина обратилась в СМИ после того, как ей пришлось забрать своего ребенка из лагеря. По ее словам, соседи мальчика по комнате издевались над подростком. Руководство лагеря разрешить ситуацию не смогло.

Сейчас следователи пытаются разобраться в информации. Лагерь уже посетил уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области. Оценка будет дана и компетентности сотрудников детского лагеря.